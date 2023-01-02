Росіяни хочуть добудувати в із радянських "заготовок" — Defense Express

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Російська "Объединенная авиастроительная корпорация" 30 грудня 2022 року оголосила, що завершила виготовлення модернізованих бомбардувальників Ту-160М (інший варіант позначення - Ту-160М2 для нових машин). Далі ці літаки мають пройти весь необхідний комплекс випробувань, польоти після викатки із цехів Казанского авіаційного заводу ще не проводились.

Кремль сподівається збільшити флот своєї стратегічної авіації. Міноборони РФ вирішило обрати Ту-160М як "простіший" для реалізації варіант.

Але нюанс в тому, що зараз росіянам потрібно буквально "з нуля" відновити весь ланцюжок по виробництву Ту-160. На цьому тлі в РФ й виник варіант використати як "проміжний варіант" добудову бомбардувальників із тих "заготовок", що з часів СРСР досі стоять на заводських стапелях. На яку орієнтовну кількість "бортів" у росіян є "заготовки" - у відкритих джерелах даних нема.

Нагадаємо

Після використання значної кількості крилатих ракет "Калібр" з ракетоносіїв у Чорному морі армія рф може зараз вдатися до дронових атак, поки готує ракетоносії. Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.