Иран может передать России оружие для противостояния украинским БПЛ в Черном море - ISW
Киев • УНН
После подписания соглашения о стратегическом партнерстве рф может получить от Ирана новые БПЛА, баллистические ракеты и пулеметы. В обмен россия может предоставить Ирану истребители и системы ПВО.
Правительство российской федерации может продолжить импорт новой военной техники из Ирана после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между странами. россияне могут получить БпЛА, баллистические ракеты и пулеметы. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Детали
По данным аналитиков ISW, российское правительство может продолжить импорт новой военной техники из Ирана после подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между россией и Ираном 17 января.
российский военный заявил 18 января, что Россия может продать Ирану современные истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-57, а также системы ПВО С-300 в обмен на современные иранские малозаметные ударные и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также дальнобойные поворотные пулемёты "Мохаррам" 50 калибра
Как сообщает ISW, военный предположил, что вероятное прибытие иранских пулеметов "Мохаррам" может помочь российским силам противостоять украинским военно-морским беспилотникам в Черном море.
Детали
В москве 17 января состоялась встреча президентов рф и ирана, где был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Содержание документа не разглашается, но известно, что он охватывает военно-политическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.