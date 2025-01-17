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Підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та Іраном

Підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та Іраном

Київ • УНН

 • 33561 перегляди

У москві відбулася зустріч президентів рф та Ірану, де було підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Зміст документа не розголошується, але відомо що він охоплює військово-політичну та культурно-гуманітарну співпрацю.

У москві відбулася зустріч президентів росії та Ірану володимира путіна і масуда пезешкіана. Підсумком зустрічі стало підписання Договору про стратегічне партнерство.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

У москві відбулася російсько-українські переговори, під час яких путін і Пезешкіан обговорили ситуацію на Близькому Сході. У підсумку росія підписала з Іраном договір про всеосяжне стратегічне партнерство.  

Зміст документа заздалегідь не розголошували, однак із заяв російських та іранських чиновників можна було зробити деякі висновки про договір. Ні для кого не секрет, що один із головних аспектів російсько-іранського співробітництва - взаємні поставки озброєнь.

- пише ВВС.

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Прессекретар володимира путіна дмитро пєсков говорив, що угода охоплюватиме всі сфери співпраці: від військово-політичного до культурно-гуманітарного.

Раніше повідомлялось, що у москві передбачалося обговорення перспектив подальшого розширення двостороннього співробітництва: у торговельно-інвестиційній, транспортно-логістичній та гуманітарній сферах, а також актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного.

Це вже 3-а зустріч Путіна і Пезешкіана. У жовтні 2024 року президенти рф та Ірану вже зустрічалися на полях міжнародного форуму в Ашгабаті та на саміті БРІКС у казані.

Нагадаємо

УНН передавав, що Іран та росія готують договір про стратегічне партнерство на 20 років. Документ з 47 статей не включатиме визнання Криму та інших окупованих територій України російськими.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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