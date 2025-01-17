Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову
Київ • УНН
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонні переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови між лідерами двох держав не розголошуються.
Глава Китаю Сі Цзіньпін та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори, повідомляє Xinhua у п'ятницю, пише УНН.
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Деталі
"Глава КНР Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - пише видання.
Деталі не наводяться.
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