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Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову

Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову

Київ • УНН

 • 27996 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонні переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови між лідерами двох держав не розголошуються.

Глава Китаю Сі Цзіньпін та обраний президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори, повідомляє Xinhua у п'ятницю, пише УНН.

Трамп та Китай висловилися про перспективи американсько-китайської співпраці17.12.24, 13:21 • 13534 перегляди

Деталі

"Глава КНР Сі Цзіньпін провів у п'ятницю телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом", - пише видання.

Деталі не наводяться.

Сі Цзіньпін відправить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа - FT10.01.25, 09:57 • 22611 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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