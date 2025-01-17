Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Киев • УНН
Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Подробности разговора между лидерами двух государств не разглашаются.
Глава Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает Xinhua в пятницу, пишет УНН.
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Детали
«Глава КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», - пишет издание.
Детали не приводятся.
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