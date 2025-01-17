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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Киев  •  УНН

 • 7375 просмотра

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Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Подробности разговора между лидерами двух государств не разглашаются.

Глава Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает Xinhua в пятницу, пишет УНН.

Трамп и Китай высказались о перспективах американо-китайского сотрудничества17.12.24, 13:21 • 13224 просмотра

Детали

«Глава КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», - пишет издание.

Детали не приводятся.

Си Цзиньпин отправит высокопоставленного представителя Китая на инаугурацию Трампа - FT10.01.25, 09:57 • 22275 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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