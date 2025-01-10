Си Цзиньпин отправит высокопоставленного представителя Китая на инаугурацию Трампа - FT

Глава Китая Си Цзиньпин направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, что станет беспрецедентным шагом, призванным снизить трения между странами в начале работы новой администрации Соединенных Штатов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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По словам нескольких людей, знакомых с переговорами, Пекин сообщил переходной команде Трампа, что вместо Си будет присутствовать высокопоставленный чиновник. По словам нескольких человек, посланник также проведет переговоры с командой Трампа.

Трамп направил Си необычное приглашение посетить свою инаугурацию 20 января в знак того, что он намерен возобновить взаимодействие на высоком уровне с китайским лидером, которое он проводил во время первого срока в Белом доме.

Пекин отчаянно пытается ослабить трения с Вашингтоном, поскольку он готовится к возможной серьезной эскалации торгового напряжения, пишет издание. Китайским чиновникам было трудно встретиться с советниками Трампа накануне выборов в США в ноябре, что вызвало беспокойство в Пекине, что они будут не готовы к любым изменениям в отношении Китая, отмечает издание.

Несколько человек сказали, что Си может отправить Хань Чжэна, вице-президента, который иногда заменяет его на церемониальных ролях. Другой вариант - министр иностранных дел Ван И.

Один человек, знакомый с ситуацией, сказал, что некоторые советники Трампа хотели Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро, который имеет гораздо большую власть, чем Хань или Ван, как правая руки Си.

Другой человек, знакомый со взглядами внутри переходной команды, сказал, что есть некоторые опасения, что Трамп будет недоволен, если посланник будет лишь на уровне Вана или Ханя ввиду того, что он пригласил китайского лидера.

"Китайцам нужно отправить соответствующего уровня чиновника, чтобы начать отношения с той ноги", - сказал источник.

Присутствие любого из чиновников было бы беспрецедентным, учитывая то, что Китай ранее представлял его посол в Вашингтоне.

"Трамп, вероятно, считается слишком непредсказуемым для Си, чтобы пойти на внутренний риск личного присутствия, - сказал Деннис Уайлдер, бывший главный советник Белого дома по Китаю. - Отправив специального посланника значительного статуса для встреч с Трампом и его кабинетом, Си может продемонстрировать, что он хочет начать с той ноги с администрацией Трампа, не рискуя вернуться домой с пустыми руками или публично опозориться".

Несколько человек сказали, что кроме церемониальной части китайский посланник также проведет содержательные обсуждения с новой командой Трампа.

Пекин готовится к турбулентности с Вашингтоном, особенно после того, как Трамп назначил ряд ястребов по Китаю на самые высокие должности в сфере национальной безопасности.

Майк Уолц, новый советник Трампа по национальной безопасности, и его заместитель Алекс Вонг считаются очень жесткими в отношении Китая. Трамп также назначил сенатора США от Республиканской партии Марко Рубио, одного из самых ярых ястребов по Китаю в Конгрессе, своим государственным секретарем.

На этой неделе Трамп заявил, что его команда уже контактирует с Пекином. "Мы общаемся через их представителей", - сказал Трамп в интервью радиошоу Хью Хьюитта, когда он также обвинил Китай в пандемии Covid-19 в 2020 году.

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