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Сі Цзіньпін відправить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа - FT

Сі Цзіньпін відправить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа - FT

Київ • УНН

 • 22611 перегляди

Сі Цзіньпін направить представника на інавгурацію Трампа замість особистої присутності. Китайський посланець проведе переговори з командою новообраного президента США для зниження напруги між країнами.

Глава Китаю Сі Цзіньпін направить високопосадовця на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, що стане безпрецедентним кроком, покликаним знизити тертя між країнами на початку роботи нової адміністрації Сполучених Штатів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами кількох людей, знайомих з переговорами, Пекін повідомив перехідній команді Трампа, що замість Сі буде присутній високопосадовець. За словами кількох людей, посланець також проведе переговори із командою Трампа.

Трамп направив Сі незвичайне запрошення відвідати свою інавгурацію 20 січня на знак того, що він має намір відновити взаємодію на високому рівні з китайським лідером, яку він проводив під час першого терміну в Білому домі.

Пекін відчайдушно намагається послабити тертя з Вашингтоном, оскільки він готується до можливої ​​серйозної ескалації торгової напруги, пише видання. Китайським чиновникам було важко зустрітися з радниками Трампа напередодні виборів у США в листопаді, що викликало занепокоєння в Пекіні, що вони будуть неготові до будь-яких змін щодо Китаю, зазначає видання.

Декілька людей сказали, що Сі може відправити Хань Чжена, віцепрезидента, який іноді замінює його на церемоніальних ролях. Інший варіант – міністр закордонних справ Ван Ї.

Одна людина, знайома з ситуацією, сказала, що деякі радники Трампа хотіли Цай Ці, члена Постійного комітету Політбюро, який має набагато більшу владу, ніж Хань або Ван, як права рука Сі.

Інша людина, знайома з поглядами всередині перехідної команди, сказала, що є деякі побоювання, що Трамп буде незадоволений, якщо посланець буде лише на рівні Вана чи Ханя з огляду на те, що він запросив китайського лідера.

"Китайцям потрібно відправити відповідного рівня чиновника, щоб почати відносини з тої ноги", - сказало джерело.

Присутність будь-якого з чиновників була б безпрецедентною з огляду на те, що Китай раніше представляв його посол у Вашингтоні.

"Трамп, ймовірно, вважається занадто непередбачуваним для Сі, щоб піти на внутрішній ризик особистої присутності, - сказав Денніс Вайлдер, колишній головний радник Білого дому по Китаю. - Відправивши спеціального посланця значного статусу для зустрічей із Трампом та його кабінетом, Сі може продемонструвати, що він хоче почати з тої ноги з адміністрацією Трампа, не ризикуючи повернутися додому з порожніми руками чи публічно зганьбитись".

Декілька людей сказали, що окрім церемоніальної частини китайський посланець також проведе змістовні обговорення з новою командою Трампа.

Пекін готується до турбулентності з Вашингтоном, особливо після того, як Трамп призначив низку яструбів по Китаю на найвищі посади у сфері національної безпеки.

Майк Волц, новий радник Трампа з національної безпеки, і його заступник Алекс Вонг вважаються дуже жорсткими щодо Китаю. Трамп також призначив сенатора США від Республіканської партії Марко Рубіо, одного з найзатятіших яструбів по Китаю в Конгресі, своїм державним секретарем.

Цього тижня Трамп заявив, що його команда вже контактує із Пекіном. "Ми спілкуємося через їхніх представників", - сказав Трамп в інтерв'ю радіошоу Г'ю Г'юїтта, коли він також звинуватив Китай у пандемії Covid-19 у 2020 році.

Трамп та Китай висловилися про перспективи американсько-китайської співпраці17.12.24, 13:21 • 13534 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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