Трамп и Китай высказались о перспективах американо-китайского сотрудничества

Главный дипломат Китая заявил во вторник, что надеется, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа «сделает правильный выбор» и будет работать с Пекином, через несколько часов после того, как Трамп сообщил журналистам, что пандемия COVID-19 осложнила его отношения с «другом» главой КНР Си Цзиньпином, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

«Мы надеемся, что новая администрация США сделает правильный выбор и будет сотрудничать с Китаем взаимовыгодным образом, чтобы устранить сбои и преодолеть препятствия», - сказал министр иностранных дел Ван И на форуме в Пекине, согласно заявлению его министерства.

Эти замечания прозвучали после того, как избранный президент Трамп заявил на первой пресс-конференции после победы на выборах шесть недель назад, что глава КНР Си Цзиньпин был его другом и что «он удивительный парень», но что отношения были напряженными.

«У нас были очень хорошие отношения до COVID, - сказал Трамп журналистам, собравшимся на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде в понедельник, когда его спросили, будет ли Си присутствовать на его инаугурации. - COVID не положил конец отношениям, но это был слишком большой мост для меня».

«Китай и США могут вместе решить все проблемы мира, если задуматься, - сказал Трамп. - Поэтому это очень важно, и он был моим другом».

При этом Трамп назначил сторонников жесткой линии в отношении Китая на ключевые дипломатические и экономические должности в своей администрации, дав понять, что его политика в отношении главного стратегического соперника США может быть еще более конфронтационной, чем во время первого срока.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, которого Трамп выбрал следующим госсекретарем, находится под санкциями со стороны Китая, введенными в 2020 году. Неясно, как главный «ястреб» по Китаю в Сенате будет взаимодействовать с Пекином с учетом санкций.

Китай так же готов идти в ногу с администрацией Трампа, отмечает издание.

Ван сказал делегатам, что Пекин «решительно выступает против незаконного и необоснованного подавления Китая со стороны США и, в частности, должен твердо и решительно ответить США на грубое вмешательство во внутренние дела Китая, например, Тайваня».

Две сверхдержавы излагают свои позиции накануне возвращения Трампа в Белый дом. Его первый срок привел к торговой войне, которая разрушила глобальные цепочки поставок и нанесла ущерб почти каждой экономике, поскольку инфляция и стоимость заимствований резко выросли, указывает издание.

Дополнение

Когда Джо Байден был приведен к присяге как президент США в январе 2021 года, Китай заявил, что хочет сотрудничать с новой администрацией, и ввел санкции против бывшего госсекретаря Майка Помпео и 27 других высокопоставленных чиновников, которые ранее работали при Трампе.

Трамп дал понять, что планирует продолжить с того места, на котором остановился с Пекином, и пообещал ввести дополнительный 10%-й тариф на китайские товары, чтобы подтолкнуть Китай сделать больше для прекращения потоков фентанила в США.

Он также ранее обещал положить конец статусу наибольшего благоприятствования в торговле для Китая и ввести пошлины на китайский импорт более 60% - намного выше, чем те, что были введены во время первого срока.

В ответ Китай стремится накопить козыри, чтобы начать переговоры с новой администрацией США по спорным аспектам двусторонних связей, включая торговлю и инвестиции, а также науку и технологии, говорят аналитики.

При этом заявление от 20 января 2021 года о санкциях Китая в отношении 28 бывших чиновников Трампа нельзя найти на сайте китайского министерства иностранных дел. На просьбу прокомментировать ситуацию на очередной пресс-конференции во вторник пресс-секретарь Линь Цзянь сказал, что он не располагает информацией, которую он мог бы предоставить.