Російський диктатор володимир путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України. Про це повідомляє Middle East Eye, пише УНН.

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Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років. За словами джерела видання, проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Також він розповів, що угода складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один із ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності - пункту, який має особливе значення для Ірану у зв'язку з триваючими претензіями ОАЕ на три острови в Перській затоці, які Тегеран контролює з 1971 року.

Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".

Нагадаємо

17 січня президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає москву для підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство". Угода передбачає розширення співпраці у торговельній, оборонній та транспортній сферах.