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Іран у договорі про "стратегічне партнерство" не визнав російськими Крим та окуповані землі України

Іран у договорі про "стратегічне партнерство" не визнав російськими Крим та окуповані землі України

Київ • УНН

 • 36245 перегляди

Іран та росія готують договір про стратегічне партнерство на 20 років. Документ з 47 статей не включатиме визнання Криму та інших окупованих територій України російськими.

Російський диктатор володимир путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України. Про це повідомляє Middle East Eye, пише УНН.

Деталі

Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років. За словами джерела видання, проєкт угоди завершено після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Також він розповів, що угода складається з 47 статей, які охоплюють широкий спектр галузей. Один із ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності - пункту, який має особливе значення для Ірану у зв'язку з триваючими претензіями ОАЕ на три острови в Перській затоці, які Тегеран контролює з 1971 року.

Водночас цей пункт "не включає визнання Криму, який росія відібрала в України у 2014 році, або інших спірних територій".

Нагадаємо

17 січня президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає москву для підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство". Угода передбачає розширення співпраці у торговельній, оборонній та транспортній сферах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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