Российский диктатор владимир путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан вскоре подпишут договор о всеобъемлющем партнерстве, который будет регулировать двусторонние отношения на ближайшие два десятка лет. Документ не включает признание оккупированного Крыма российским, а также других захваченных территорий Украины. Об этом сообщает Middle East Eye, пишет УНН.

Детали

Известно, что соглашение о сотрудничестве будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет. По словам источника издания, проект соглашения завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Также он рассказал, что соглашение состоит из 47 статей, которые охватывают широкий спектр отраслей. Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности - пункта, который имеет особое значение для Ирана в связи с продолжающимися претензиями ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Тегеран контролирует с 1971 года.

В то же время этот пункт "не включает признание Крыма, который россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных территорий".

Напомним

17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит москву для подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в торговой, оборонной и транспортной сферах.