путін і президент Ірану підпишуть договір про "стратегічне партнерство" 17 січня

У кремлі 13 січня повідомили, що російська та іранська сторони підпишуть договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту до москви президента Ірану Масуда Пезешкіана. Про це УНН пише із посиланням на "Радіо Свобода".

"17 січня володимир путін проведе переговори з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном, який прибуде до москви з офіційним візитом", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, під час візиту президента Ірану відбудеться "обговорення перспектив подальшого розширення двостороннього співробітництва, у тому числі у торговельно-інвестиційній, транспортно-логістичній та гуманітарній сферах, а також актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного".

Доповнення

Як раніше писав Newsweek, новий договір свідчить про спробу двох країн об’єднати свої сили в умовах зростаючої ізоляції на світовій арені. Договір з Іраном розроблявся кілька років, а у МЗС рф на початку 2022 року стверджували, що завершується "велика нова міждержавна угода", не надаючи конкретики.

За інформацією видання, наприкінці жовтня 2024 року, через кілька днів після того, як очільник кремля володимир вутін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на саміті БРІКС у Казані, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що угода буде готова для підписання двома лідерами найближчим часом. За його словами, це "оформить зобов’язання сторін щодо тісного оборонного співробітництва та взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру та безпеки".