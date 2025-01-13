путин и президент Ирана подпишут договор о "стратегическом партнерстве" 17 января

В кремле 13 января сообщили, что российская и иранская стороны подпишут договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита в москву президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Радио Свобода".

"17 января владимир путин проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в москву с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время визита президента Ирана состоится "обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня".

Дополнение

Как ранее писал Newsweek, новый договор свидетельствует о попытке двух стран объединить свои силы в условиях растущей изоляции на мировой арене. Договор с Ираном разрабатывался несколько лет, а в МИД РФ в начале 2022 года утверждали, что завершается "большое новое межгосударственное соглашение", не предоставляя конкретики.

По информации издания, в конце октября 2024 года, через несколько дней после того, как глава Кремля Владимир Утин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани, министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что соглашение будет готово для подписания двумя лидерами в ближайшее время. По его словам, это "оформит обязательства сторон по тесному оборонному сотрудничеству и взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности".