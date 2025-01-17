Подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и ираном

В москве состоялась встреча президентов россии и ирана владимира путина и масуда пезешкиана. Итогом встречи стало подписание Договора о стратегическом партнерстве.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В москве состоялась российско-украинские переговоры, во время которых путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В итоге россия подписала с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Содержание документа заранее не разглашалось, однако из заявлений российских и иранских чиновников можно было сделать некоторые выводы о договоре. Ни для кого не секрет, что один из главных аспектов российско-иранского сотрудничества - взаимные поставки вооружений. - пишет ВВС.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что соглашение будет охватывать все сферы сотрудничества: от военно-политического до культурно-гуманитарного.

Ранее сообщалось, что в Москве предполагалось обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества: в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Это уже 3-я встреча Путина и Пезешкиана. В октябре 2024 года президенты РФ и Ирана уже встречались на полях международного форума в Ашхабаде и на саммите БРИКС в Казани.

Напомним,

УНН передавал, что Иран и Россия готовят договор о стратегическом партнерстве на 20 лет. Документ из 47 статей не будет включать признание Крыма и других оккупированных территорий Украины российскими.

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