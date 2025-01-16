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путин созывает военные сборы резервистов рф в 2025 году

путин созывает военные сборы резервистов рф в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 3699 просмотра

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российский диктатор подписал указ о призыве граждан из резерва на военные сборы в 2025 году. Также объявлен 2025 год в рф «Годом защитника Отечества».

российский диктатор владимир путин призывает россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"... путин подписал ежегодный указ о призыве граждан рф, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году", - говорится в сообщении.

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Кроме того, российский диктатор подписал указ о проведении в 2025 году "Года защитника Отечества".

россия готовится к длительной войне: в ЦПИ объяснили, зачем путин увеличил численность армии рф16.09.24, 18:15 • 20069 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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