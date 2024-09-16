россия готовится к длительной войне: в ЦПИ объяснили, зачем путин увеличил численность армии рф

Президент россии владимир путин в очередной раз подписал указ об увеличении количества войск рф. Это в очередной раз свидетельствует, что все заявления рф о готовности к переговорам - манипуляции москвы. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Аналитики отметили, что согласно указу, которым Путин подписал 16 сентября штатная численность вражеской армии будет составлять 2,389 млн человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

Отмечается, что это уже третий подобный указ Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину. За это время численность вражеской армии выросла почти на полмиллиона человек.

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Сегодняшний документ в очередной раз показал, что все заявления Путина, других высокопоставленных чиновников рф и их пропаганды о «готовности к мирным переговорам» - это лишь имитация. Методическое увеличение армии - это подготовка к эскалации и длительной войне - заявили в Центре противодействия дезинформации.



Кроме того, аналитики отмечают, что этот указ Путина развенчал ложь роспропаганды о минимальных потерях россиян в Украине.

Увеличение армии рф почти на четверть за два года свидетельствует об огромных потерях врага и стремлении компенсировать их увеличением количества военных.

Напомним,

Президент россии владимир путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил рф до 1,5 млн военнослужащих.