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путін збільшив чисельність армії рф до 1,5 млн військових

путін збільшив чисельність армії рф до 1,5 млн військових

Київ • УНН

 • 12760 перегляди

Президент рф підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців. Указ набуде чинності з 1 грудня 2024 року, загальна чисельність зс рф становитиме 2,39 млн осіб.

Президент росії володимир путін 16 вересня підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил рф до 1,5 млн військовослужбовців. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на текст указу, передає УНН.

Деталі

Згідно із указом путіна, штатну чисельність збройних сил росії встановлюють на рівні 2 389 130 осіб, зокрема - 1 500 000 військовослужбовців.

У попередньому указі цей показник становив 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.

Новий указ набуває чинності з 1 грудня 2024 року.

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Доповнення 

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія хоче завершити війну проти України до 2026 року. За його словами, без перемоги рф втратить шанс позиціонувати себе як наддержаву на наступні 30 років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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