путин увеличил численность армии рф до 1,5 млн военных

Президент россии владимир путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил рф до 1,5 млн военнослужащих. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на текст указа, передает УНН.

Детали

Согласно указу путина, штатная численность вооруженных сил россии устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе - 1 500 000 военнослужащих.

В предыдущем указе этот показатель составлял 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Новый указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Дополнение

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что россия хочет завершить войну против Украины до 2026 года. По его словам, без победы рф потеряет шанс позиционировать себя как сверхдержаву на следующие 30 лет.