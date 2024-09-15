росія прагне закінчити війну до 2026 року - Буданов

росія хоче завершити війну проти України до 2026 року своєю перемогою, адже на далеке майбутнє рф не зможе позиціонувати себе, як наддержаву. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

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2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го років - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, бо за їхніми підрахунками, якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, то вони на далеке майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт до 30 років, вони випадають взагалі з можливості бачити в можливості наддержаву, чого вони прагнуть