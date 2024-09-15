росія прагне закінчити війну до 2026 року - Буданов
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія хоче завершити війну проти України до 2026 року. За його словами, без перемоги РФ втратить шанс позиціонувати себе як наддержаву на наступні 30 років.
росія хоче завершити війну проти України до 2026 року своєю перемогою, адже на далеке майбутнє рф не зможе позиціонувати себе, як наддержаву. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.
Деталі
2025-й рік для них, рубіж 25-го - початок 26-го років - він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, бо за їхніми підрахунками, якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, то вони на далеке майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт до 30 років, вони випадають взагалі з можливості бачити в можливості наддержаву, чого вони прагнуть
Керівник ГУР, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави - США і Китай.
Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує
Доповнення
Буданов заявляв, що росія зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та шлюбом новобранців для армії вже влітку 2025 року.