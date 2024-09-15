росію влітку 2025 року очікують економічні проблеми - Буданов
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що влітку 2025 року Росія зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та нестачею новобранців. РФ може бути змушена оголосити мобілізацію або зменшити інтенсивність бойових дій.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що рф зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та браком новобранців для армії вже влітку 2025 року. Про це Буданов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.
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Якщо ми беремо економічну ситуацію. Так, вони сильно і правильно діють, вони борються, вони розуміють, що спад йде, він для них вже болісний і відчутний, але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз пришвидшити в своїй державі, щоб максимально увійти в цей період, як їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою, на жаль. Нам це не підходить, і що з цим робити вони теж поки що до кінця не розуміють
Він розповів, що втома від війни в росії існує, адже війна вже торкнулася великого прошарку населення рф.
Є для населення і певні плюси. Їх пропаганда показує, що росія захопила більше 30% нашої держави, вони цьому відверто радіють. Це теж правда. Інший аспект - це висока заробітна плата в російській армії, а особливо їх тішить одноразова виплата при підписанні контракту та, як це може не дивно звучати, виплати по загибелі, або каліцтву. Стосовно виплат, то пішов спад по набору добровольців на війну і вони пішли звичайним варіантом - піднімати одноразові виплати. Вони залежать від району, з якого призивається людина. Одноразові виплати дійшли до 2 млн рублів
Керівник Головного управління розвідки наголосив, що рф прогнозує, що всі проблеми в них розпочнуться влітку 2025 року.
"В цей період вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критичним", - зазначив Буданов.
Нагадаємо
Очільник ГУР заявив, що зростання виробництва керованих бомб рф та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військових.