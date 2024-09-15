росію влітку 2025 року очікують економічні проблеми - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що рф зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та браком новобранців для армії вже влітку 2025 року. Про це Буданов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

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Якщо ми беремо економічну ситуацію. Так, вони сильно і правильно діють, вони борються, вони розуміють, що спад йде, він для них вже болісний і відчутний, але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз пришвидшити в своїй державі, щоб максимально увійти в цей період, як їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою, на жаль. Нам це не підходить, і що з цим робити вони теж поки що до кінця не розуміють