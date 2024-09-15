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росію влітку 2025 року очікують економічні проблеми - Буданов

росію влітку 2025 року очікують економічні проблеми - Буданов

Київ • УНН

 • 32011 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що влітку 2025 року Росія зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та нестачею новобранців. РФ може бути змушена оголосити мобілізацію або зменшити інтенсивність бойових дій.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що рф зіткнеться з фінансово-економічними проблемами та браком новобранців для армії вже влітку 2025 року. Про це Буданов розповів під час форуму Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.

Деталі

Якщо ми беремо економічну ситуацію. Так, вони сильно і правильно діють, вони борються, вони розуміють, що спад йде, він для них вже болісний і відчутний, але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим пов’язано багато процесів, які вони намагаються зараз пришвидшити в своїй державі, щоб максимально увійти в цей період, як їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою, на жаль. Нам це не підходить, і що з цим робити вони теж поки що до кінця не розуміють

- сказав Буданов.

Він розповів, що втома від війни в росії існує, адже війна вже торкнулася великого прошарку населення рф.

Є для населення і певні плюси. Їх пропаганда показує, що росія захопила більше 30% нашої держави, вони цьому відверто радіють. Це теж правда. Інший аспект - це висока заробітна плата в російській армії, а особливо їх тішить одноразова виплата при підписанні контракту та, як це може не дивно звучати, виплати по загибелі, або каліцтву. Стосовно виплат, то пішов спад по набору добровольців на війну і вони пішли звичайним варіантом - піднімати одноразові виплати. Вони залежать від району, з якого призивається людина. Одноразові виплати дійшли до 2 млн рублів

- додав Буданов. 

Керівник Головного управління розвідки наголосив, що рф прогнозує, що всі проблеми в них розпочнуться влітку 2025 року.

"В цей період вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути критичним", - зазначив Буданов.

Нагадаємо

Очільник ГУР заявив, що зростання виробництва керованих бомб рф та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військових. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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