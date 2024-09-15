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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россию летом 2025 года ожидают экономические проблемы - Буданов

Россию летом 2025 года ожидают экономические проблемы - Буданов

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 07:25  •  7831 просмотра

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что летом 2025 года Россия столкнется с финансово-экономическими проблемами и нехваткой новобранцев. РФ может быть вынуждена объявить мобилизацию или уменьшить интенсивность боевых действий.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что рф столкнется с финансово-экономическими проблемами и нехваткой новобранцев для армии уже летом 2025 года. Об этом Буданов рассказал во время форума Ялтинской европейской стратегии, передает УНН.

Детали

Если мы берем экономическую ситуацию. Да, они сильно и правильно действуют, они борются, они понимают, что спад идет, он для них уже болезненный и ощутимый, но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в периоде лета 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период, как им хотелось. Им бы хотелось завершить своей победой, к сожалению. Нам это не подходит, и что с этим делать они тоже пока до конца не понимают

- сказал Буданов.

Он рассказал, что усталость от войны в россии существует, ведь война уже коснулась большой прослойки населения рф.

Есть для населения и определенные плюсы. Их пропаганда показывает, что россия захватила более 30% нашего государства, они этому откровенно радуются. Это тоже правда. Другой аспект - это высокая заработная плата в российской армии, а особенно их радует единовременная выплата при подписании контракта и, как это может не странно звучать, выплаты по гибели или увечья. Относительно выплат, то пошел спад по набору добровольцев на войну и они пошли обычным вариантом - поднимать единовременные выплаты. Они зависят от района, из которого призывается человек. Единовременные выплаты дошли до 2 млн рублей

- добавил Буданов. 

Руководитель Главного управления разведки отметил, что рф прогнозирует, что все проблемы у них начнутся летом 2025 года.

«В этот период они столкнутся с дилеммой - или объявлять мобилизацию, или каким-то образом надо немножко уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть критичным», - отметил Буданов.

Напомним

Глава ГУР заявил, что рост производства управляемых бомб рф и поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создают серьезные проблемы для украинских военных. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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