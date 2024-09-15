россия стремится закончить войну до 2026 года - Буданов

россия хочет завершить войну против Украины до 2026 года своей победой, ведь на далекое будущее рф не сможет позиционировать себя, как сверхдержаву. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время форума Ялтинской европейской стратегии, передает УНН.

Детали

2025-й год для них, рубеж 25-го - начало 26-го годов - он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их подсчетам, если они не выходят из этой войны условными победителями, то они на далекое будущее, которое можно просчитать, это горизонт до 30 лет, они выпадают вообще из возможности видеть в возможности сверхдержаву, к чему они стремятся - сказал Буданов.

Руководитель ГУР, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире останутся лишь две сверхдержавы - США и Китай.

Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать - это региональное лидерство, а это их не устраивает - добавил Буданов.

Дополнение

Буданов заявлял, что россия столкнется с финансово-экономическими проблемами и браком новобранцев для армии уже летом 2025 года.