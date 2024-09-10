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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия имитирует желание мира: в ЦПИ объяснили, зачем лавров вспомнил о «правах русскоязычных украинцев»

россия имитирует желание мира: в ЦПИ объяснили, зачем лавров вспомнил о «правах русскоязычных украинцев»

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 12:03  •  1405 просмотра

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Глава МИД РФ Лавров повторил нарратив о «нарушении прав русскоязычных» в Украине. Центр противодействия дезинформации назвал это попыткой оправдать агрессию и имитировать желание мира.

На днях глава МИДа рф Сергей лавров снова заговорил о «правах русскоязычных украинцев». Таким образом москва пытается оправдать свою агрессию против Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российская пропаганда активно распространяет заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что россия якобы «никогда не хотела чужой земли», а напала на Украину, «чтобы к людям, которые являются частью „русского мира“, относились по-человечески». 

В частности речь идет о заявлении Лаврова, где он заверил, что любые переговоры о мире, должны включать вопрос «прав русскоязычного населения».

В ЦПИ отмечают, что Лавров в очередной раз озвучил типичный пропагандистский нарратив рф о «нарушении прав русскоязычного населения», которым кремль с 2014 г. оправдывает агрессию против Украины.

Пропаганда рф просуває маніпуляції про "щасливу окупацію" Херсонщини - ЦПД4 сентября 2024, 14:37 • 30393 просмотра

Кроме того, аналитики указали, что заявления о якобы непредставленности интересов отдельных регионов Украины во власти - это очередная российская дезинформация. Действующая украинская власть была избрана на выборах, демократичность которых признал весь мир, в том числе и Россия. 

Подобными заявлениями в москве пытаются имитировать желание мира. На самом деле все, к чему стремятся в кремле - это продолжать войну, от которой гибнет и страдает то самое «русскоязычное население», которое якобы защищают в кремле

- объяснили в Центре противодействия дезинформации. 

Контекст

На днях глава МИДа рф в очередной раз заявил, что Украина якобы нарушает международное законодательство, потому что «неонацисты в Киеве не представляют никого в Крыму, Новороссии и на Донбассе», из-за чего территориальная целостность Украины не может быть гарантирована.

Ни одна инициатива урегулирования конфликта в отношении Украины не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема

- заявил российский министр.

По его словам, россия считает, что западные страны не хотят договариваться «честно» о прекращении войны в Украине.

Напомним,

Центр противодействия дезинформации заявил, что президент рф владимир путин лишь создает видимость готовности к переговорам. На самом деле российский диктатор стремится к капитуляции Украины, манипулируя «стамбульскими договоренностями».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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