Пропаганда рф продвигает манипуляции о "счастливой оккупации" Херсонщины - ЦПД

Власти рф активно используют гауляйтеров для пропаганды "значительных положительных изменений", которые якобы принесла российская власть на ВОТ Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что накануне так называемый "губернатор Херсонской области" Владимир Сальдо дал интервью росСМИ, в котором пытался рассказать о "счастливой жизни" в оккупации", но его попытки манипулировать данными оказались неубедительными.

Сальдо смог похвастаться лишь одним реализованным за более чем 2 года оккупации инфраструктурным проектом - дорогой Новотроицкое-Чаплинка, которая нужна оккупантам для соединения с Крымом, - сообщает ЦПД.

В ЦПД отметили, что его громкое заявление о "массовом возвращении людей" не подтверждается озвученной им же цифрой выданных российских паспортов - 250 тыс. Даже учитывая, что паспорта рф выдаются принудительно, а статистика завышается, эта цифра как минимум вдвое меньше количества населения на этой территории до войны.

Что касается сельского хозяйства оккупированной части области, то здесь сальдо был вынужден признать, что урожайность заметно упала, а аграрная продукция почти не попадает на российский рынок. Все это еще раз свидетельствует, что несмотря на громкие заявления в москве не заинтересованы в развитии оккупированных территорий, - говорится в сообщении.

Пропагандисти рф поширюють інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли - ЦПД