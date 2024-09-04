Пропаганда рф просуває маніпуляції про "щасливу окупацію" Херсонщини - ЦПД

Влада рф активно використовує гауляйтерів для пропаганди "значних позитивних змін", які начебто принесла російська влада на ТОТ України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

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Зазначається, що напередодні так званий "губернатор Херсонської області" володимир сальдо дав інтерв’ю росЗМІ, в якому намагався розказати про "щасливе життя" в окупації", але його спроби маніпулювати даними виявилися непереконливими.

Сальдо зміг похвалитися лише одним реалізованим за більш як 2 роки окупації інфраструктурним проєктом - дорогою Новотроїцьке-Чаплинка, яка потрібна окупантам для з’єднання з Кримом, - повідомляє ЦПД.

У ЦПД наголосили, що його гучна заява про "масове повернення людей" не підтверджується озвученою ним же цифрою виданих російських паспортів – 250 тис. Навіть враховуючи, що паспорти рф видаються примусово, а статистика завищується, ця цифра щонайменше вдвічі менша за кількість населення на цій території до війни.

Що стосується сільського господарства окупованої частини області, то тут сальдо був змушений визнати, що урожайність помітно впала, а аграрна продукція майже не потрапляє на російський ринок. Все це вкотре свідчить, що попри гучні заяви в москві не зацікавлені в розвитку окупованих територій, - йдеться у повідомленні.

Пропагандисти рф поширюють інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли - ЦПД