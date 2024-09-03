Пропагандисти рф поширюють інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли - ЦПД
Київ • УНН
російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли . Центр протидії дезінформації спростував ці повідомлення, наголосивши на їх фейковому характері.
росьйська пропаганда у Телеграм-каналах поширює інформацію про нібито розшук озброєних злочинців у "Дніпровській та Кіровоградській областях", які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.
Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито розшук озброєних злочинців у "Дніпровській та Кіровоградській областях", які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли. Пропагандисти стверджують, що ці особи, відомі як "Дніпропетровські маніяки", винні у численних вбивствах,
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Зазначається, що начальниця Департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна повідомила Центру, що згідно з обліками Інформаційної підсистеми Національної поліції, зазначені особи не перебувають у розшуку.
Крім того, в Україні немає "Дніпровської області", що вже свідчить про неправдивий характер цього повідомлення. Важливо також зазначити, що особи, про яких ідеться, не могли б підписати контракт зі Збройними Силами України через існуючі обмеження Міністерства оборони,
У ЦПД наголосили, що поширення подібних фейків має на меті викликати паніку серед населення та дискредитувати українських військових.
Пропагандисти рф поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю - ЦПД27.08.24, 13:11 • 22339 переглядiв