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Пропагандисти рф поширюють інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли - ЦПД

Пропагандисти рф поширюють інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли - ЦПД

Київ • УНН

 • 20874 перегляди

російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про розшук озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли . Центр протидії дезінформації спростував ці повідомлення, наголосивши на їх фейковому характері.

росьйська пропаганда у Телеграм-каналах поширює інформацію про нібито розшук озброєних злочинців у "Дніпровській та Кіровоградській областях", які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про нібито розшук озброєних злочинців у "Дніпровській та Кіровоградській областях", які буцімто підписали контракт із ЗСУ і втекли. Пропагандисти стверджують, що ці особи, відомі як "Дніпропетровські маніяки", винні у численних вбивствах,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що начальниця Департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна повідомила Центру, що згідно з обліками Інформаційної підсистеми Національної поліції, зазначені особи не перебувають у розшуку.

Крім того, в Україні немає "Дніпровської області", що вже свідчить про неправдивий характер цього повідомлення. Важливо також зазначити, що особи, про яких ідеться, не могли б підписати контракт зі Збройними Силами України через існуючі обмеження Міністерства оборони,

- зауважили у Центрі.

У ЦПД наголосили, що поширення подібних фейків має на меті викликати паніку серед населення та дискредитувати українських військових.

Пропагандисти рф поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю - ЦПД27.08.24, 13:11 • 22339 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

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