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Пропагандисти рф поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю - ЦПД

Пропагандисти рф поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю - ЦПД

Київ • УНН

 • 22341 перегляди

російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито плани ЗСУ застосувати хімічну зброю та "брудну бомбу". ЦПД спростовує ці фейки та попереджає про можливу підготовку рф до провокації.

Ворожі Телеграм-канали поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю. Крім того, російські пропагандисти вчергове поширюють фейк про буцімто створення Україною "брудної бомби". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Це фейк. По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань. По-друге, рашисти, як завжди, не наводять жодних доказів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У ЦПД зазначили, що саме російські z-воєнкори час від часу поширюють відео, де зафільмовано застосування російськими військами хімічної зброї проти українських позицій, що є воєнним злочином і грубим порушенням законів війни.

Поширюючи фейк про "брудну бомбу", підконтрольні кремлю медіа намагаються дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти, але ці спроби приречені на провал,

- додали у Центрі протидії дезінформації.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, звинувачуючи ЗСУ у нібито використанні "брудної бомби", російська сторона сама може готувати провокацію або теракт, щоб перекласти провину на Сили оборони.

Нагадаємо

російська пропаганда поширює наратив про нібито плани України обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. Голова ЦПД Андрій Коваленко попередив, що це може бути підготовкою рф до теракту з ядерною провокацією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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