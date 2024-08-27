Пропагандисты рф распространяют информацию, что ВСУ якобы готовятся применить химическое оружие - ЦПД

Вражеские Телеграмм-каналы распространяют информацию, что ВСУ якобы готовятся применить химическое оружие. Кроме того, российские пропагандисты в очередной раз распространяют фейк о якобы создании Украиной "грязной бомбы". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Это фейк. Во-первых, Украина является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия и строго придерживается своих международных обязательств. Во-вторых, рашисты, как всегда, не приводят никаких доказательств, - говорится в сообщении.

Детали

В ЦПД отметили, что именно российские z-военкоры время от времени распространяют видео, где снято применение российскими войсками химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и грубым нарушением законов войны.

Распространяя фейк о "грязной бомбе", подконтрольные кремлю медиа пытаются дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, но эти попытки обречены на провал, - добавили в Центре противодействия дезинформации.

По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, обвиняя ВСУ в якобы использовании "грязной бомбы", российская сторона сама может готовить провокацию или теракт, чтобы переложить вину на Силы обороны.

Напомним

российская пропаганда распространяет нарратив о якобы планах Украины обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. Глава ЦПИ Андрей Коваленко предупредил, что это может быть подготовкой рф к теракту с ядерной провокацией.