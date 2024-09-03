Пропагандисты рф распространяют информацию о розыске вооруженных преступников, которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали - ЦПД
Киев • УНН
Российские пропагандисты распространяют ложную информацию о розыске вооруженных преступников, которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали. Центр противодействия дезинформации опроверг эти сообщения, отметив их фейковый характер.
российская пропаганда в Телеграмм-каналах распространяет информацию о якобы розыске вооруженных преступников в "Днепровской и Кировоградской областях", которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.
Вражеские TG-каналы распространяют информацию о якобы розыске вооруженных преступников в "Днепровской и Кировоградской областях", которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали. Пропагандисты утверждают, что эти лица, известные как "Днепропетровские маньяки", виновны в многочисленных убийствах,
Детали
Отмечается, что начальница Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная сообщила Центру, что согласно учету Информационной подсистемы Национальной полиции, указанные лица не находятся в розыске.
Кроме того, в Украине нет "Днепровской области", что уже свидетельствует о ложном характере этого сообщения. Важно также отметить, что лица, о которых идет речь, не могли бы подписать контракт с Вооруженными Силами Украины из-за существующих ограничений Министерства обороны,
В ЦПД отметили, что распространение подобных фейков имеет целью вызвать панику среди населения и дискредитировать украинских военных.
Пропагандисти рф поширюють інформацію, що ЗСУ нібито готуються застосувати хімічну зброю - ЦПД27 августа 2024, 10:11 • 22040 просмотров