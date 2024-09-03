Пропагандисты рф распространяют информацию о розыске вооруженных преступников, которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали - ЦПД

российская пропаганда в Телеграмм-каналах распространяет информацию о якобы розыске вооруженных преступников в "Днепровской и Кировоградской областях", которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о якобы розыске вооруженных преступников в "Днепровской и Кировоградской областях", которые якобы подписали контракт с ВСУ и сбежали. Пропагандисты утверждают, что эти лица, известные как "Днепропетровские маньяки", виновны в многочисленных убийствах, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что начальница Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная сообщила Центру, что согласно учету Информационной подсистемы Национальной полиции, указанные лица не находятся в розыске.

Кроме того, в Украине нет "Днепровской области", что уже свидетельствует о ложном характере этого сообщения. Важно также отметить, что лица, о которых идет речь, не могли бы подписать контракт с Вооруженными Силами Украины из-за существующих ограничений Министерства обороны, - отметили в Центре.

В ЦПД отметили, что распространение подобных фейков имеет целью вызвать панику среди населения и дискредитировать украинских военных.

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