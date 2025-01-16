путін скликає військові збори резервістів рф у 2025 році
Київ • УНН
російський диктатор підписав указ про призов громадян з резерву на військові збори в 2025 році. Також оголошено 2025 рік в рф "Роком захисника Вітчизни".
російський диктатор володимир путін призиває росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"... путін підписав щорічний указ про призов громадян рф, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російський диктатор підписав указ про проведення у 2025 році "Року захисника Вітчизни".
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