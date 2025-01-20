Іран може передати росії зброю для протистояння українським БПЛа у Чорному морі - ISW

Уряд російської федерації може продовжити імпорт нової військової техніки з Ірану після підписання угоди про стратегічне партнерство між країнами. росіяни можуть отримати БпЛА, балістичні ракети і кулемети. Про це інформує УНН з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків ISW, російський уряд може продовжити імпорт нової військової техніки з Ірану після підписання Угоди про стратегічне партнерство між росією та Іраном 17 січня.

російський військовий заявив 18 січня, що росія може продати Ірану сучасні винищувачі Су-35С, Су-30СМ та Су-57, а також системи ППО С-300 в обмін на сучасні іранські малопомітні ударні та розвідувальні безпілотники, балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar,а також далекобійні поворотні кулемети "Мохаррам" 50 калібру - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляє ISW, військовий припустив, що ймовірне прибуття іранських кулеметів "Мохаррам" може допомогти російським силам протистояти українським військово-морським безпілотникам у Чорному морі.

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У москві 17 січня відбулася зустріч президентів рф та Ірану, де було підписано договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Зміст документа не розголошується, але відомо що він охоплює військово-політичну та культурно-гуманітарну співпрацю.