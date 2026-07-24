В российском Кирове, вероятно, нанесен удар по оборонному предприятию "Авиатек" – мониторы
Киев • УНН
В Кирове нанесен ракетный удар по предприятию "Авиатек", производящему компоненты для ракет и истребителей. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент отсутствует.
В российском Кирове предварительно нанесли ракетный удар по предприятию «Авиатек», входящему в авиационно-оборонный комплекс РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По информации канала, удар пришелся по предприятию, специализирующемуся на производстве авиационного оборудования и продукции для российской оборонной промышленности.
Как отмечает Exilenova+, «Авиатек» производит зенитные управляемые ракеты, ракеты-мишени, катапультные кресла и авиационные системы.
Предприятие также участвует в производстве зенитных ракетных комплексов «Тор», крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для их двигателей.
Кроме того, завод осуществляет производство, ремонт и модернизацию катапультных кресел К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57.
Exilenova+ также утверждает, что во время удара на предприятии могли находиться работники, однако официального подтверждения информации о возможных жертвах или масштабах разрушений на данный момент нет.
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