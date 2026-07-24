После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRA
Киев • УНН
После атаки беспилотников в санкт-петербурге и ленинградской области Wildberries временно остановил два логистических комплекса. OSINT-анализ ASTRA подтвердил пожары на трех зданиях в промзоне уткина заводь.
После утренней атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания Wildberries временно остановила работу двух логистических комплексов. В то же время OSINT-анализ ASTRA подтвердил пожары как минимум на трех зданиях в промзоне Уткина Заводь, пишет УНН.
Детали
В пресс-службе Wildberries сообщили, что временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи.
Ранее OSINT-аналитики ASTRA подтвердили по фото и видео очевидцев, что утром 24 июля был атакован и загорелся склад Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
OSINT подтвердил пожары на трех объектах
Впоследствии ASTRA, проанализировав новые кадры очевидцев, установила, что пожар охватил не только корпус №4, но и корпус №3, владелец которого пока неизвестен.
Позже загорелся также корпус №5, где расположен распределительный центр компании "Петрович", через который осуществляются хранение, комплектация и отправка строительных материалов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром город подвергся атаке беспилотников, по которым работали средства противовоздушной обороны. По его словам, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, а городской оперативный штаб координирует ликвидацию последствий атаки.
OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку на склад Wildberries под Санкт-Петербургом24.07.26, 05:02 • 15396 просмотров