OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку на склад Wildberries под Санкт-Петербургом
Киев • УНН
OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку беспилотников на склад Wildberries в Ленинградской области, что вызвало масштабный пожар. Склад в селе Новосаратовка обслуживает Санкт-Петербург и регион.
OSINT-анализ, проведенный Telegram-каналом ASTRA, подтвердил атаку беспилотников на складской комплекс Wildberries в Ленинградской области, после которой на объекте возник масштабный пожар. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
По данным издания, утром 24 июля жители Санкт-Петербурга и области сообщали о взрывах, а губернатор региона заявлял о якобы сбитии беспилотников. Впоследствии в районе вспыхнул крупный пожар
После анализа многочисленных фото и видео очевидцев OSINT-аналитики ASTRA пришли к выводу, что атакованным объектом стал склад Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
Как отмечает ASTRA, склад расположен сразу за административной границей Санкт-Петербурга, поэтому его часто называют складом Wildberries "Санкт-Петербург". Он обслуживает город и прилегающий регион.
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