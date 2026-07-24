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В Симферополе после атаки дронов вспыхнул логистический центр Wildberries - мониторы

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Во временно оккупированном Симферополе беспилотники атаковали логистический центр Wildberries. Российские военные не смогли сбить дрон, что привело к пожару на складе.

В Симферополе после атаки дронов вспыхнул логистический центр Wildberries - мониторы

Во временно оккупированном Симферополе после атаки беспилотников загорелся логистический центр российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По информации канала, речь идет о крупном складском комплексе, который обслуживает территорию всего Крымского полуострова. В сети также обнародовали видео момента удара беспилотника по объекту.

Канал утверждает, что российские военные пытались сбить дрон, однако сделать этого не смогли.

Telegram-канал "Крымский ветер" также опубликовал еще одно видео, на котором видны попытки российских мобильных огневых групп отражать атаку дронов.

российский воронеж атаковали дроны, целью мог быть логистический хаб Wildberries23.07.26, 04:55 • 4800 просмотров

Степан Гафтко

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