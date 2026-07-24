В Симферополе после атаки дронов вспыхнул логистический центр Wildberries - мониторы
Киев • УНН
Во временно оккупированном Симферополе беспилотники атаковали логистический центр Wildberries. Российские военные не смогли сбить дрон, что привело к пожару на складе.
Во временно оккупированном Симферополе после атаки беспилотников загорелся логистический центр российского маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По информации канала, речь идет о крупном складском комплексе, который обслуживает территорию всего Крымского полуострова. В сети также обнародовали видео момента удара беспилотника по объекту.
Канал утверждает, что российские военные пытались сбить дрон, однако сделать этого не смогли.
Telegram-канал "Крымский ветер" также опубликовал еще одно видео, на котором видны попытки российских мобильных огневых групп отражать атаку дронов.
российский воронеж атаковали дроны, целью мог быть логистический хаб Wildberries23.07.26, 04:55 • 4800 просмотров