российский воронеж атаковали дроны, целью мог быть логистический хаб Wildberries
Киев • УНН
В ночь на 23 июля воронеж подвергся массированной атаке беспилотников, в городе прогремели взрывы. По данным пабликов, одной из вероятных целей мог стать логистический хаб Wildberries.
В ночь на четверг, 23 июля, российский город Воронеж оказался под атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что в городе продолжают раздаваться взрывы.
Воронеж находится под массированной атакой БПЛА. В городе серия взрывов, российские мониторинговые каналы сообщают, что одной из вероятных целей атаки мог стать логистический хаб Wildberries
Напомним
В российском Краснодаре в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля загорелся логистический центр Wildberries.
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