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Ракетный комплекс "Тор
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Завод в российском кирове поразила украинская ракета Flamingo – главный конструктор Fire Point Штилерман

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что ракета Flamingo поразила завод "Авиатек" в Кирове. Предприятие производит компоненты для систем ПВО "Тор" и ракет Х-101.

Завод в российском кирове поразила украинская ракета Flamingo – главный конструктор Fire Point Штилерман

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запуска ракеты Flamingo, которая поразила завод в российском Кирове, пишет УНН.

В кирове (рф) ракетному удару подверглось предприятие "Авиатек", входящее в российский авиационно-оборонный комплекс. По данным OSINT-аналитиков, вероятно, работников не эвакуировали, что повышает вероятность значительных жертв среди персонала.

Это предприятие специализируется на производстве управляемых ракет класса "земля-воздух", ракет-мишеней, катапультных кресел и авиационных систем. Оно занимается производством системы ПВО "Тор", а также поставляет компоненты для двигателей к ракетам Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А. Завод также производит, ремонтирует и модернизирует катапультные кресла К-36ДМ, используемые на истребителях Су-34 и Су-57.

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман на своей странице в сети X опубликовал видео запуска Flamingo, подтвердив, что именно это оружие поразило завод в Кирове.

Добавим

Ранее CEO и CTO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех заявила, что дальнобойные поражения российской территории, ставшие повседневной реальностью, демонстрируют, что у врага не осталось глубокого тыла.

"С Flamingo и модернизированной версией FP-1 мы достигли еще одного мирового рекорда по дальности полета в 3000 километров. Мы переосмысливаем доктрину "глубокого тыла" и определенным образом переписываем военную терминологию. Сейчас у нашего врага нет такого понятия, как глубокий тыл. И это хорошо для нас", – отметила она.

Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производства27.06.26, 13:48 • 170367 просмотров

Юлия Мельник

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