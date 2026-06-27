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Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производства

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Fire Point показала производство украинской крылатой ракеты "Фламинго". Сооснователь компании Денис Штилерман рассказал об особенностях ее конструкции, масштабах производства, боевом применении и изменениях тактики, которые повысили эффективность ударов.

Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производства

Украинская компания Fire Point показала производство крылатой ракеты "Фламинго", которая уже применяется для ударов по территории россии. Сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью рассказал об особенностях конструкции "Фламинго", возможностях масштабирования производства и объяснил, как изменение тактики применения позволило повысить ее эффективность, пишет УНН.

Экскурсию по одной из производственных площадок компании провел журналист и автор проекта Pressing Сергей Пейчев. Он рассказал, что производство украинских ракет не сосредоточено в одном месте, "Фламинго" создают на десятках отдельных площадок, каждая из которых изготавливает отдельные узлы и компоненты. Такой принцип позволяет обеспечить непрерывность производства даже в случае поражения отдельной локации.

Одной из особенностей "Фламинго" является ее конструкция. Носовой обтекатель ракеты изготавливают из радиопрозрачного композитного материала – сочетания стекловолокна и специальной смолы. Именно поэтому он имеет характерный темный цвет. За обтекателем расположена система наведения, детали работы которой из соображений безопасности не раскрываются.

Корпус ракеты также изготавливают по нетипичной для классических ракет технологии. Вместо стальной конструкции используют углеродное волокно, которое автоматизированно наматывают под разными углами в зависимости от будущих нагрузок. После этого корпус проходит термическую обработку в специальных печах, где материал приобретает необходимую прочность.

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Как объясняют в Fire Point, именно такая конструкция позволила сделать "Фламинго" относительно простым в производстве. Для ее изготовления не нужны сотни тонн металла и сложное производство стальных корпусов, что дает возможность быстрее масштабировать выпуск ракет. 

И это, по мнению Дениса Штилермана, является ключевым преимуществом "Фламинго" – именно ее простота позволяет наращивать производство при наличии необходимых комплектующих. Кроме того, он отметил, что производственные возможности компании значительно превышают нынешние объемы выпуска.

Мы делаем столько, сколько нам закажут. Вы же были на производстве, сегодня видели. Можем делать столько, сколько нужно. Есть определенный бутылочный горлышек… мы недооценили сложность с европейской и американской бюрократией по экспорту двигателей. Но сейчас постепенно это решаем. Несколько сотен "Фламинго" в месяц возможно делать, если будут двигатели. Это очень простая ракета

- отметил он.

По словам главного конструктора Fire Point, после отработки тактики применения "Фламинго" ракета стала значительно эффективнее в поражении целей. В то же время в компании не раскрывают подробностей боевого применения и количество запущенных ракет, комментируя лишь информацию, которая уже была официально обнародована.

Сергей Пейчев отметил, что показанные в интервью производственные процессы являются лишь незначительной частью того, что удалось снять. Большинство критически важных элементов производства остались за кадром из соображений безопасности.

Напомним

В ночь на 27 июня украинские дальнобойные ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде – один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса, где изготавливают артиллерийские системы, самоходные пусковые установки для комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс", а также другую специальную военную технику. Впоследствии поражение предприятия официально подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ, сообщив о попадании и пожаре на территории завода.

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Евгений Царенко

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