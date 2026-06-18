Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire Point

Украинский опыт быстрой разработки, испытания и модернизации вооружения может стать одним из ключевых вкладов Украины в усиление европейской безопасности. В то же время главным препятствием для интеграции украинских решений в европейские оборонные системы остается чрезмерная бюрократия. Об этом заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех во время брифинга на международной выставке вооружения Eurosatory-2026, передает корреспондент УНН.

По ее словам, для эффективного использования украинских оборонных технологий европейским странам необходимо пересмотреть существующие подходы к регулированию и закупкам в сфере ОПК.

Очень важно, чтобы наше правительство также работало на доктринальном уровне и вносило конкретные изменения. Иначе все, что мы можем предложить, просто не будет вписываться в существующие системы. Поэтому скажу откровенно: мы значительно меньше боимся россиян, чем европейской бюрократии. И именно это является первым шагом, который необходимо сделать для того, чтобы украинские технологические компании могли по-настоящему передавать свой опыт, успешный опыт, и предоставить партнерам свои системы, доказавшие свою эффективность в условиях современной войны – подчеркнула Ирина Терех.

В качестве примера она привела процесс создания и сертификации украинской ракеты Flamingo.

Когда я завершила разработку ракеты, например, Flamingo – процесс сертификации занял пять недель, включая все испытания. Спустя пять недель она была сертифицирована и готова к службе в украинской армии. Я не могу даже представить, какими были бы эти сроки в ЕС, учитывая количество необходимых тестов, доступность полигонов, координацию между авиацией, между подразделениями радиоэлектронной борьбы и множеством других точек согласования. У нас все это было сделано очень быстро – рассказала CEO и CTO Fire Point.

Еще одним преимуществом, по мнению Ирины Терех, является быстрая система оборонных закупок в Украине, которая позволяет оперативно реагировать на изменения на фронте.

Во-первых, сам процесс закупок у нас максимально быстрый. Но, кроме того, он позволяет нам вносить технические изменения без изменения цены продукта. Если мы считаем, что определенные электронные системы устарели и их необходимо заменить в соответствии с текущей ситуацией на фронте, мы можем сделать это без какой-либо чрезмерной бумажной волокиты, буквально за считанные дни. А это также чрезвычайно важно для нужд передовой – пояснила она.

Заместитель секретаря СНБО Давид Алоян на совместном брифинге с Ириной Терех добавил, что гибкость стала одним из главных преимуществ украинского оборонно-промышленного комплекса во время войны.

Условия ведения боевых действий в Украине изменяются очень стремительно, и поэтому мы также должны быть гибкими на правительственном уровне. Совершенствование закупочных процессов – одно из достижений, которого мы добились за эти годы. В то время как в некоторых европейских странах отдельные закупочные процессы или стратегии требуют как минимум одного-двох лет только на подготовку, чтобы сформировать проект, выделить финансовые ресурсы, а после этого еще и выдвигаются жесткие и неизменные требования к продукту. Это просто не соответствует реалиям современной войны и тому, как стремительно все меняется на поле боя – отметил он.

Алоян добавил, что Украина уже ведет диалог с европейскими партнерами относительно адаптации оборонных процедур к новым вызовам.

Напомним

Как писал ранее УНН, FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана Flamingo для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это самая большая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ - ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет производиться на производственных мощностях компании.