Топливо для украинских ракет Flamingo будут производить в Дании – президент Еврокомиссии

Ракета Flamingo на выставке вооружений в Париже

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Дания вскоре начнет производство топлива для украинских ракет Flamingo, которые изготавливает компания Fire Point, пишет УНН.

"Дроны украинского дизайна, которые производятся в Германии. Топливо для украинских ракет "Фламинго" вскоре будут производить в Дании", – цитирует агентство Bloomberg Урсулу фон дер Ляйен.

Как сообщает агентство, поскольку Европа находится под давлением США в вопросе взятия на себя большей ответственности за собственную оборону, европейцы стремятся воспользоваться военной экспертизой Украины, приобретенной с начала российского вторжения. По словам президента ЕК, это сотрудничество уже приносит результаты.

"Иными словами, нам нужны: украинская смекалка и инновации и европейский масштаб и промышленный опыт", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Добавим

Ранее сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что главная проблема Европы – заборократизированность, которая не позволяет ускорить производство эффективного и более дешевого вооружения.

"Мы видим, что Европа понимает: нужно оружие, которое работает не только на бумаге, а на поле боя. Но бюрократическое давление не позволяет производить дешевое и эффективное оружие. Например, крылатую ракету, которую наша компания создала за девять месяцев, мы еще два месяца кодифицировали в Украине. В Европе это заняло бы минимум пять лет", - отметил он.

Он убежден, что снижение бюрократизма позволит европейским странам двигаться быстрее и создавать вооружение, которое будет демонстрировать более высокую эффективность, но стоить дешевле.

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех также рассказала, что Flamingo – процесс сертификации занял пять недель, включая все испытания.

Напомним

FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана Flamingo для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это самая большая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ - ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет изготавливаться на производственных мощностях компании.