Зеленский и Вучич начали двусторонние переговоры в Сербии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич начали двустороннюю беседу в Сербии. Стороны обсуждают экономические связи, отношения с ЕС и вопросы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич начали двустороннюю беседу, передает УНН.
Начали двустороннюю беседу в Сербии
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию вместе с командой, сегодня и завтра запланированы важные переговоры.
По его словам, будут говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Европейским союзом и других вещах, которые "могут сработать для наших народов, вопросы безопасности".