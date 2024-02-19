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Для ударів по Україні росія вперше могла використати "квадратні" ракети Х-69 - ЗМІ

Для ударів по Україні росія вперше могла використати "квадратні" ракети Х-69 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23685 перегляди

За повідомленнями ЗМІ, росія вперше могла використати крилаті ракети "квадратні" ракети Х-69 під час ударів по Україні в лютому.

У лютому під час ударів по Україні росія вперше могла застосувати крилаті "квадратні" ракети Х-69. Про це з посиланням на відкриті джерела повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ця ракета могла бути застосована під час масованого удару вранці сьомого лютого, або під час ракетної атаки в ніч з сьомого на восьме лютого.

Видання зазначає, що цю крилату ракету можна назвати "перепаковкою" Х-59МК2, але з деякими конструктивними відмінностями – квадратне січення корпусу та внутрішнє розміщення двигуна з тим, щоб ця ракета могла розміщуватись у відсіку літака Су-57.

Ракета Х-69 ймовірно була запущена у виробництво у лютому 2023 року, і що станом на вересень минулого року ця КР начебто ще проходила етап льотних випробувань.

Як пише Defence Express, відомо, що Х-69 має дозвукову швидкість польоту, масу БЧ в 310 кілограмів та дальність польоту до 290 кілометрів. При цьому, підкреслюється, що Х-69 є "універсальною" в плані носіїв, тому може застосовуватись не тільки із Су-57, але й також літаків типів МіГ-29К та МіГ-35, Су-34 та Су-35.

Окремо робиться акцент на тому, що сам факт можливого застосування таких ракет на даний момент є прагненням росіян перевірити можливості Х-69 в умовах реальної бойової обстановки.

Додатково

Під час масованого удару по Україні сьомого лютого рф застосувала ракети "Циркон". Цю інформацію першим офіційно підтвердив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін після проведених досліджень.

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - розповів Олександр Рувін.

Згодом директор КНДІСЕ уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - зазначив Рувін.

На підставі висновків КНДІСЕ розвідка Великої Британії припустила, що для запуску ракет "Циркон" по Україні росіяни могли адаптувати систему берегової охорони К-300.

Для ударів по Україні ворог вперше використав старі радянські ракети П-35 - Олександр Рувін25.01.24, 11:10 • 115778 переглядiв

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