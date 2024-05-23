ГСЧС показали, как обезвредили «Точку-У» и снаряды РСЗО «Град» на Киевщине

Саперы ГСЧС изъяли остатки тактического ракетного комплекса «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Град» в Бучанском районе Киевской области. Пишет УНН с ссылкой на ГСЧС.

Пиротехническая группа Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провела работы в двух локациях в Бучанском районе Киевской области. В селе Крюковщина саперы обнаружили и эвакуировали остатки ракетного комплекса "Точка-У", используя манипулятор для загрузки в пиротехнический автомобиль и дальнейшей транспортировки на спецплощадку.

В поселке Гостомель команда обезвредила три снаряда из системы залпового огня «Град», которые после изъятия были уничтожены на полигоне.

ГСЧС призывает, если вы заметили неизвестный предмет - не приближайтесь к нему! Немедленно звоните на номер "101"!

Напомним,

Ранее в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель обнаружил боевую часть высокоточной ракеты врага Х-69. Саперы достали ее из почвы и обезвредили на подрывной площадке.