На Луганщині знищено російських окупантів, які брали участь у воєнних злочинах в Бучі - ГУР

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 9078 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 10047 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 11455 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 7900 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28636 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28568 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23255 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24756 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24377 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13651 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
52%
744мм
Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 12825 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 10099 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 14061 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 10908 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 11137 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 9092 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 9530 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 11464 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 20403 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28641 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Сумська область
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 23256 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 14724 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16893 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19807 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 27543 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

На Луганщині знищено російських окупантів, які брали участь у воєнних злочинах в Бучі - ГУР

Київ • УНН

 • 258 перегляди

22 серпня 2025 року на Луганщині вибух знищив російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі. Також ліквідовано два пікапи, УАЗ «буханку» з боєкомплектом.

На Луганщині знищено російських окупантів, які брали участь у воєнних злочинах в Бучі - ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про вибух на Луганщині і знищення російських воєнних злочинців, які брали участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області, ворожих пікапів та "буханки" з БК, показавши відео, пише УНН.

22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного Прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух. Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області

- повідомили у ГУР.

За даними ГУР, "на Луганщині московити виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази". "Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників - важкі "300", - повідомили у розвідці.

"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у розвідці.

Морський дрон ГУР у бухті новоросійска знищив елітних російських водолазів - розвідка22.08.25, 10:03 • 4222 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Київська область
Луганська область
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Буча