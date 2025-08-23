На Луганщині знищено російських окупантів, які брали участь у воєнних злочинах в Бучі - ГУР
Київ • УНН
22 серпня 2025 року на Луганщині вибух знищив російських окупантів, причетних до злочинів у Бучі. Також ліквідовано два пікапи, УАЗ «буханку» з боєкомплектом.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про вибух на Луганщині і знищення російських воєнних злочинців, які брали участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області, ворожих пікапів та "буханки" з БК, показавши відео, пише УНН.
22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного Прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух. Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області
За даними ГУР, "на Луганщині московити виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази". "Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників - важкі "300", - повідомили у розвідці.
"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у розвідці.
