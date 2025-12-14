В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми
Київ • УНН
Тисячі угорців протестували в Будапешті проти жорстокого поводження з дітьми в центрі утримання неповнолітніх. Лідер опозиції Петер Мадяр закликав прем'єр-міністра Віктора Орбана піти у відставку через скандал.
Тисячі угорців у суботу пройшли маршем до офісів прем’єр-міністра Віктора Орбана під проводом лідера опозиції Петера Мадяра, який закликав досвідченого націоналіста піти у відставку через скандал із жорстоким поводженням у центрі утримання неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Протестувальники йшли вулицями Будапешта за банером із написом "Захистіть дітей!", несучи м’які іграшки та смолоскипи на знак солідарності з жертвами фізичного насильства у справі, що бере початок кілька років тому.
У середу прокуратура повідомила, що наразі у державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті було затримано сімох осіб.
Орбан, який стикається, можливо, з найсерйознішим викликом за 15 років свого правління на виборах, імовірно запланованих на квітень, засудив зловживання в інтерв’ю новинному виданню Mandiner, назвавши їх неприйнятними та злочинними.
Щодня спливають усе більш огидні речі, про які я не думала, що вони можливі в цій країні
Раніше цього тижня уряд передав п’ять виправних установ для неповнолітніх в Угорщині під прямий нагляд поліції, поки прокурори розслідують цю справу.
Прокуратура вже кілька місяців розслідує діяльність колишнього директора центру за підозрою в організації мережі проституції, відмиванні грошей та торгівлі людьми.
Відео, опубліковане цього тижня опозиційним активістом і колишнім депутатом Петером Юхасом, спонукало до відставки виконувача обов’язків директора центру.
