13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Меню
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Тисячі угорців протестували в Будапешті проти жорстокого поводження з дітьми в центрі утримання неповнолітніх. Лідер опозиції Петер Мадяр закликав прем'єр-міністра Віктора Орбана піти у відставку через скандал.

В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми

Тисячі угорців у суботу пройшли маршем до офісів прем’єр-міністра Віктора Орбана під проводом лідера опозиції Петера Мадяра, який закликав досвідченого націоналіста піти у відставку через скандал із жорстоким поводженням у центрі утримання неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протестувальники йшли вулицями Будапешта за банером із написом "Захистіть дітей!", несучи м’які іграшки та смолоскипи на знак солідарності з жертвами фізичного насильства у справі, що бере початок кілька років тому.

У середу прокуратура повідомила, що наразі у державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті було затримано сімох осіб.

Орбан, який стикається, можливо, з найсерйознішим викликом за 15 років свого правління на виборах, імовірно запланованих на квітень, засудив зловживання в інтерв’ю новинному виданню Mandiner, назвавши їх неприйнятними та злочинними.

Щодня спливають усе більш огидні речі, про які я не думала, що вони можливі в цій країні

- сказала Юдіт Вьорьош, одна з протестувальниць, які прямували до офісів Орбана на Замковій горі в Будапешті.

Раніше цього тижня уряд передав п’ять виправних установ для неповнолітніх в Угорщині під прямий нагляд поліції, поки прокурори розслідують цю справу.

Прокуратура вже кілька місяців розслідує діяльність колишнього директора центру за підозрою в організації мережі проституції, відмиванні грошей та торгівлі людьми.

Відео, опубліковане цього тижня опозиційним активістом і колишнім депутатом Петером Юхасом, спонукало до відставки виконувача обов’язків директора центру.

План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12.12.25, 04:14 • 27209 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Reuters
Угорщина
Будапешт