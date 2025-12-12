План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується стати президентом країни, змінивши Конституцію та наділивши цю посаду новими повноваженнями. Це дозволить йому зберегти контроль над країною незалежно від результатів майбутніх парламентських виборів.
Деталі
Зазначається, що Орбан порушив питання переходу до президентської системи правління в Угорщині після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у листопаді, заявивши, що цей план "завжди був на столі".
Угорський парламент у середу схвалив законопроєкт партії Орбана "Фідес", який ускладнює для законодавців усунення президента з посади в майбутньому
Автори вказують, що в разі перемоги на виборах "Фідес" Орбан зможе продовжувати керувати країною на посаді президента. Якщо ж він програє, то його президентство може обмежити можливості опозиційного лідера Петера Мадяра перепозиціонувати країну як лояльного члена ЄС.
Нагадаємо
Опозиція Угорщини вимагає відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та дострокових виборів після оприлюднення відеозапису фізичного насильства в державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті.
