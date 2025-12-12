$42.280.10
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 13343 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 22567 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 23074 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 26313 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 35886 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 19649 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21156 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16846 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16972 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится стать президентом страны, изменив Конституцию и наделив эту должность новыми полномочиями. Это позволит ему сохранить контроль над страной независимо от результатов предстоящих парламентских выборов.

План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что проиграет следующие парламентские выборы и готовится стать президентом страны, для чего изменят Конституцию, наделив эту должность новыми полномочиями. Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Орбан поднял вопрос перехода к президентской системе правления в Венгрии после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в ноябре, заявив, что этот план "всегда был на столе".

Венгерский парламент в среду одобрил законопроект партии Орбана "Фидес", который затрудняет для законодателей отстранение президента от должности в будущем

- напоминает издание.

Авторы указывают, что в случае победы на выборах "Фидес" Орбан сможет продолжать управлять страной на посту президента. Если же он проиграет, то его президентство может ограничить возможности оппозиционного лидера Петера Мадьяра перепозиционировать страну как лояльного члена ЕС.

Напомним

Оппозиция Венгрии требует отставки премьер-министра Виктора Орбана и досрочных выборов после обнародования видеозаписи физического насилия в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште.

Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах07.12.25, 04:21 • 4183 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Венгрия
Виктор Орбан