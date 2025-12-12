План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что проиграет следующие парламентские выборы и готовится стать президентом страны, для чего изменят Конституцию, наделив эту должность новыми полномочиями. Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что Орбан поднял вопрос перехода к президентской системе правления в Венгрии после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в ноябре, заявив, что этот план "всегда был на столе".

Венгерский парламент в среду одобрил законопроект партии Орбана "Фидес", который затрудняет для законодателей отстранение президента от должности в будущем