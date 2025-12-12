План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится стать президентом страны, изменив Конституцию и наделив эту должность новыми полномочиями. Это позволит ему сохранить контроль над страной независимо от результатов предстоящих парламентских выборов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что проиграет следующие парламентские выборы и готовится стать президентом страны, для чего изменят Конституцию, наделив эту должность новыми полномочиями. Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Орбан поднял вопрос перехода к президентской системе правления в Венгрии после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в ноябре, заявив, что этот план "всегда был на столе".
Венгерский парламент в среду одобрил законопроект партии Орбана "Фидес", который затрудняет для законодателей отстранение президента от должности в будущем
Авторы указывают, что в случае победы на выборах "Фидес" Орбан сможет продолжать управлять страной на посту президента. Если же он проиграет, то его президентство может ограничить возможности оппозиционного лидера Петера Мадьяра перепозиционировать страну как лояльного члена ЕС.
Напомним
Оппозиция Венгрии требует отставки премьер-министра Виктора Орбана и досрочных выборов после обнародования видеозаписи физического насилия в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште.
Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах07.12.25, 04:21 • 4183 просмотра