Угорська опозиція вимагає відставки Орбана через скандал зі зловживаннями у центрі для неповнолітніх
Київ • УНН
Опозиція Угорщини вимагає відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та дострокових виборів після оприлюднення відеозапису фізичного насильства в державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті. Цей інцидент стався на тлі звинувачень у сексуальному насильстві та організації мережі проституції попереднім директором закладу.
Деталі
Відео, оприлюднене депутатом опозиції в понеділок, призвело до негайної відставки виконуючого обов'язки директора центру. У вівторок поліція провела рейд у закладі. Цей інцидент стався через кілька місяців після того, як опозиція закликала до ретельного розслідування звинувачень у сексуальному насильстві з боку попереднього директора, якого також підозрюють в організації мережі проституції.
Лідер опозиції Петер Мадяр використав скандал, щоб висунути ультиматум. У зверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, він заявив: "Віктор Орбан не має іншого вибору, окрім як подати заяву про відставку свого уряду". Мадяр також сказав: "Я також закликаю президента висловитися та призначити парламентські вибори на якомога швидше".
Цей скандал, який знову привертає увагу до дій уряду щодо захисту вразливих дітей, загрожує підірвати підтримку виборців правлячої партії "Фідес" напередодні квітневих парламентських виборів, на яких угорська партія "Тіса" лідирує в опитуваннях.
