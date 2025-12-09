49.020.03
Угорська опозиція вимагає відставки Орбана через скандал зі зловживаннями у центрі для неповнолітніх

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Опозиція Угорщини вимагає відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та дострокових виборів після оприлюднення відеозапису фізичного насильства в державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті. Цей інцидент стався на тлі звинувачень у сексуальному насильстві та організації мережі проституції попереднім директором закладу.

Угорська опозиція вимагає відставки Орбана через скандал зі зловживаннями у центрі для неповнолітніх

Угорська опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та оголошення дострокових виборів після публікації відеозапису, на якому зафіксовано фізичне насильство в державному центрі утримання неповнолітніх у Будапешті. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Відео, оприлюднене депутатом опозиції в понеділок, призвело до негайної відставки виконуючого обов'язки директора центру. У вівторок поліція провела рейд у закладі. Цей інцидент стався через кілька місяців після того, як опозиція закликала до ретельного розслідування звинувачень у сексуальному насильстві з боку попереднього директора, якого також підозрюють в організації мережі проституції.

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 8470 переглядiв

Лідер опозиції Петер Мадяр використав скандал, щоб висунути ультиматум. У зверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, він заявив: "Віктор Орбан не має іншого вибору, окрім як подати заяву про відставку свого уряду". Мадяр також сказав: "Я також закликаю президента висловитися та призначити парламентські вибори на якомога швидше".

Цей скандал, який знову привертає увагу до дій уряду щодо захисту вразливих дітей, загрожує підірвати підтримку виборців правлячої партії "Фідес" напередодні квітневих парламентських виборів, на яких угорська партія "Тіса" лідирує в опитуваннях.

Орбан залякує угорців війною з рф у разі поразки його партії на виборах07.12.25, 04:21 • 4140 переглядiв

Степан Гафтко

