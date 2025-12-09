49.020.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Венгерская оппозиция требует отставки Орбана из-за скандала со злоупотреблениями в центре для несовершеннолетних

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Оппозиция Венгрии требует отставки премьер-министра Виктора Орбана и досрочных выборов после обнародования видеозаписи физического насилия в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште. Этот инцидент произошел на фоне обвинений в сексуальном насилии и организации сети проституции предыдущим директором учреждения.

Венгерская оппозиция требует отставки Орбана из-за скандала со злоупотреблениями в центре для несовершеннолетних

Венгерская оппозиция требует отставки премьер-министра Виктора Орбана и объявления досрочных выборов после публикации видеозаписи, на которой зафиксировано физическое насилие в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Видео, обнародованное депутатом оппозиции в понедельник, привело к немедленной отставке исполняющего обязанности директора центра. Во вторник полиция провела рейд в учреждении. Этот инцидент произошел через несколько месяцев после того, как оппозиция призвала к тщательному расследованию обвинений в сексуальном насилии со стороны предыдущего директора, которого также подозревают в организации сети проституции.

Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 8470 просмотров

Лидер оппозиции Петер Мадьяр использовал скандал, чтобы выдвинуть ультиматум. В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, он заявил: «У Виктора Орбана нет другого выбора, кроме как подать заявление об отставке своего правительства». Мадьяр также сказал: «Я также призываю президента высказаться и назначить парламентские выборы как можно скорее».

Этот скандал, который вновь привлекает внимание к действиям правительства по защите уязвимых детей, угрожает подорвать поддержку избирателей правящей партии «Фидес» накануне апрельских парламентских выборов, на которых венгерская партия «Тиса» лидирует в опросах.

Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах07.12.25, 04:21 • 4140 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт
Украина