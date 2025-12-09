Венгерская оппозиция требует отставки Орбана из-за скандала со злоупотреблениями в центре для несовершеннолетних

Венгерская оппозиция требует отставки премьер-министра Виктора Орбана и объявления досрочных выборов после публикации видеозаписи, на которой зафиксировано физическое насилие в государственном центре содержания несовершеннолетних в Будапеште. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Видео, обнародованное депутатом оппозиции в понедельник, привело к немедленной отставке исполняющего обязанности директора центра. Во вторник полиция провела рейд в учреждении. Этот инцидент произошел через несколько месяцев после того, как оппозиция призвала к тщательному расследованию обвинений в сексуальном насилии со стороны предыдущего директора, которого также подозревают в организации сети проституции.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр использовал скандал, чтобы выдвинуть ультиматум. В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, он заявил: «У Виктора Орбана нет другого выбора, кроме как подать заявление об отставке своего правительства». Мадьяр также сказал: «Я также призываю президента высказаться и назначить парламентские выборы как можно скорее».

Этот скандал, который вновь привлекает внимание к действиям правительства по защите уязвимых детей, угрожает подорвать поддержку избирателей правящей партии «Фидес» накануне апрельских парламентских выборов, на которых венгерская партия «Тиса» лидирует в опросах.

