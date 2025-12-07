Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico

Власти Венгрии не поддерживают участие в финансовой поддержке Украины: Будапешт срывает европейский план "Б" по использованию замороженных активов россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Венгрия отказалась присоединяться к выпуску совместных еврооблигаций. Их рассматривали как резервный вариант на случай, если ЕС не сможет использовать замороженные государственные средства россии.

По данным Politico, это усилило напряжение внутри Европейского союза, поскольку вопрос общего решения требует единогласной поддержки всех стран-членов.

Кроме того, альтернативный "план Б" с выпуском общего долга ЕС также не воплотится, ведь Венгрия выразила возражения относительно этого решения.

Вето Венгрии существенно усложняет поиск консенсуса. Тем самым ЕС остается без готовой страховой финансовой модели на случай, если механизм использования российских активов столкнется с задержками или юридическими препятствиями - говорится в сообщении Politico.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил войной с россией в случае поражения его партии на парламентских выборах в следующем году.