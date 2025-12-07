Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги предстоящих парламентских выборов решат, будет ли Будапешт втянут в войну с Россией. Он отметил, что выборы в следующем году будут последними перед войной, поскольку Европа уже приняла решение "идти на войну" до 2030 года.
Подробности
В субботу, 6 декабря, на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии Виктор Орбан сообщил, что парламентские выборы в следующем году "будут последними перед войной".
Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее
По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".
Чтобы доказать это, он сказал, что Европа находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.
"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила - Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", - резюмировал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после войны Украина станет буферным государством между Западом и Россией, как было до войны.
