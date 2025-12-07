Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги следующих парламентских выборов определят, втянется ли Будапешт в войну с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на About Hungary.

Подробности

В субботу, 6 декабря, на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии Виктор Орбан сообщил, что парламентские выборы в следующем году "будут последними перед войной".

Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее - сказал венгерский премьер.

По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".

Чтобы доказать это, он сказал, что Европа находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила - Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", - резюмировал Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после войны Украина станет буферным государством между Западом и Россией, как было до войны.

