Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги предстоящих парламентских выборов решат, будет ли Будапешт втянут в войну с Россией. Он отметил, что выборы в следующем году будут последними перед войной, поскольку Европа уже приняла решение "идти на войну" до 2030 года.

Орбан запугивает венгров войной с РФ в случае поражения его партии на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги следующих парламентских выборов определят, втянется ли Будапешт в войну с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на About Hungary.

Подробности

В субботу, 6 декабря, на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии Виктор Орбан сообщил, что парламентские выборы в следующем году "будут последними перед войной".

Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее

- сказал венгерский премьер.

По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".

Чтобы доказать это, он сказал, что Европа находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила - Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", - резюмировал Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после войны Украина станет буферным государством между Западом и Россией, как было до войны.

Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине06.12.25, 22:24 • 8820 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Мобилизация
Война в Украине
Венгрия
Украина
Виктор Орбан